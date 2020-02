Sesto tempo per Maverick Vinales nella prima giornata dei test ufficiali di MotoGp: il pilota spagnolo della Yamaha ha chiuso il suo primo giorno con sensazioni positive, seppur consapevole di dover ancora lavora sodo e a lungo per ottenere il miglior feeling possibile con la moto in vista della stagione 2020.

“Stiamo lavorando veramente duramente. Onestamente è difficile trarre già una conclusione, perchè è solo il primo giorno. Le sensazioni sono fantastiche, un giro in 1’59 qui è sempre molto buono per me. Ho avuto il feeling che mi aspettavo sulla moto. Abbiamo bisogno di andare avanti così da poter capire più cose, perchè abbiamo tante cose da testare, specialmente domani. Nel terzo giorno mi concentrerò un po’ di piùsu me stesso. Nel secondo proverò diverse parti, quindi sarà difficile avere una chiara conclusione già. Ma il primo giorno di allenamento sul caldo è stato buono. Sono felice perchè mi sono sentito bene sulla moto subito, che èsempre molto positivo. Ho guidato veloce, ho avuto un buon ritmo e non vedo l’ora che arrivi domani“, queste le sensazioni di Vinales dopo la prima giornata in pista dopo la pausa invernale.

