Brutte notizie per Marc Marquez dopo la prima giornata dei test a Losail, lo spagnolo avverte ancora dolore alla spalla in alcune situazioni, rendendo così difficile lo sviluppo della Honda.

Interrogato sui propri problemi, il campione del mondo ha ammesso: “a causa dell’infortunio ho un tempo peggiore su questo circuito che in Malesia. La spalla va meglio, ma le curve veloci e lunghe mi fanno soffrire un po’. Questa pista evidenzia tutti i punti deboli della nostra moto. Fisicamente sto meglio, ma su questa pista non mi sento benissimo. Dobbiamo lavorare per essere più vicini ai più veloci. Probabilmente non sarò al 100% per l’avvio della stagione. Alle 18:30 non ce la facevo più ed ho deciso di tornare ai box. Sono preoccupato per diverse cose, sia fisiche che tecniche. La Honda è ancora molto complicata. Le difficoltà che abbiamo incontrato sono le stesse dell’anno scorso, stressiamo troppo la gomma anteriore“.

