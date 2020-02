Situazione davvero critica in casa Honda anche dopo il Day-2 dei test di Losail, Marc Marquez continua a soffrire in sella alla RC213V, non riuscendo a risolvere i problemi che la moto palesa in ogni settore della pista.

Quattordicesimo tempo oggi per il campione del mondo, protagonista anche di una fastidiosa caduta che ne ha rallentato il programma. Interrogato in serata, lo spagnolo ha ammesso: “la caduta è stata alla curva 8, un cambio di direzione che ora devo affrontare diversamente. Sono quasi dovuto saltare giù dalla moto, anche perché in questo momento non posso provare a fare dei salvataggi. Il punto debole della moto si manifesta in tutte le curve. Sappiamo di cosa si tratta, ma non come risolverlo. Domani proveremo a fare un time attack e sarà un giorno chiave per affrontare la prima gara. Sono preoccupato, stiamo cercando di capire da dove vengano questi problemi, perché si manifestano in tutte le curve. Non sto soffrendo solo io, ma tutti i piloti della Honda“.

