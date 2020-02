Il suo nuovo ruolo di collaudatore gli piace eccome, ma Jorge Lorenzo potrebbe addirittura tornare in gara in questa stagione, sfruttando alcune wildcard richieste dalla Yamaha.

Una di queste potrebbe arrivare a Barcellona, ma ancora nulla è scritto, come ammesso dal maiorchino nel corso di una intervista a the-race.com: “per il momento non c’è niente di confermato, sebbene la gente abbia parlato molto di Barcellona. Io sarò lì per conoscere i vincitori del mio casco, ma non so se come semplice spettatore o come pilota. Dipenderà molto dal mio feeling sulla moto, forse sarà possibile se sarò abbastanza competitivo e avrò il passo per finire la gara. Non è la stessa cosa essere veloci su un giro e avere il ritmo gara. Per il momento sono felice del mio ruolo, perché posso godermi la vita come non ho fatto per vent’anni. Voglio fare molte cose, ho dei progetti e cose nuove. Ma nella vita non si può mai sapere”.

