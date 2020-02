Una nuova stagione sta per cominciare, la Ducati si prepara a viverla da protagonista, provando a sfilare il titolo mondiale dalle mani della Honda.

Claudio Domenicali è molto fiducioso in vista del 2020, soprattutto per il potenziale mostrato dalla DesmosediciGP, che Dovizioso e Petrucci dovranno portare al successo. Intervenuto alla presentazione della Panigale V4R di Superbike, l’ad Ducati ha ammesso: “possiamo vincere il titolo sia in MotoGP che in Superbike. In entrambi i campionati abbiamo vinto tantissime gare, ma non siamo riusciti negli ultimi anni a concretizzare appieno il nostro potenziale. Su entrambi i fronti, però, abbiamo messo in campo risorse che ci possono permettere di puntare a vincere i titoli. Mercato piloti? Possiamo cambiare anche lo zero per cento della nostra line-up attuale, Andrea Dovizioso è vice campione del mondo da tre anni consecutivi e Danilo Petrucci ha lavorato tanto durante l’inverno. Abbiamo dei piloti forti nel team Pramac e abbiamo dei piloti forti in Superbike, nel mondo Ducati c’è tanto e ci sono anche dei ragazzi interessanti che stiamo guardando fuori dal mondo Ducati e a suo tempo comunicheremo le nostre decisioni”.

