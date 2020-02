La presentazione ufficiale della nuova Panigale V4 R è stata l’occasione per Gigi Dall’Igna di parlare anche di MotoGp, a pochi giorni dalla conclusione dei primi test svolti a Sepang.

Il Capo di Ducati Corse si è soffermato su quelli che sono i problemi da risolvere, parlando principalmente delle gomme: “chiaramente inorgoglisce il fatto di essere copiati, dall’altra parte però sappiamo di dare un po’ di prestazione ai nostri avversari e ci dispiace molto. Probabilmente la nuova gomma ha penalizzato noi e Honda rispetto a tutti gli altri, ma non credo che ci penalizzerà alla fine. Dal test di Sepang abbiamo capito un po’ di cose. Sicuramente non avevamo l’assetto ideale per quella condizione e quelle gomme, ma mi aspetto che solamente lavorando con l’assetto riusciremo a migliorarci rispetto a come eravamo messi a Sepang. Abbiamo delle idee, bisognerà implementarle nei prossimi test in Qatar, ma resto fiducioso di poterci mettere a posto in tempo per l’inizio della stagione“.

Dall’Igna si è soffermato poi anche sul mercato piloti: “credo che i giochi per quanto riguarda i piloti non-Ducati siano già fatti. Sicuramente noi ci prendiamo il tempo per valutare insieme anche ai nostri piloti cosa è meglio fare per le prossime stagioni. Credo che arrivati a questo punto dovremo un po’ valutare bene quello che succede prima di prendere delle decisioni che riguardano il 2021 ed il 2022. Siamo ancora all’inizio della stagione, abbiamo appena cominciato i test, quindi credo che ormai ci sia tutto il tempo per decidersi“.

Valuta questo articolo