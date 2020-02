Giornata tutto sommato positiva per Alex Marquez a Sepang, il rookie spagnolo ha chiuso tredicesimo con un tempo di 1’59″918, fermandosi ad un secondo da Quartararo ma a due decimi dal fratello Marc.

Il campione del mondo di Moto2 è stato però fermato da alcuni problemi nel pomeriggio, che non gli hanno permesso di girare: “veniamo da due giorni di shakedown, quindi siamo partiti da una buona base. Ci siamo concentrati sul girare, anche se nel pomeriggio c’è stato un piccolo problema sulla moto e la Honda ha deciso di non farmi uscire più per sicurezza. Era una questione di tempo, ma domani sarà risolto al 100%. Ho migliorato molto la mia guida, ma il team mi sta aiutando tanto. La cosa più positiva per me è concentrarmi sulla moto 2020 ed adattarmi ad essa. Cerco di imparare da chiunque trovo in pista. Per ora va meglio di quanto mi aspettassi, ma non so quanto stiano spingendo quelli davanti“.

