Solo un diciannovesimo posto per Alex Marquez al termine della seconda giornata di test a Losail, il pilota spagnolo ha faticato e non poco in sella alla propria Honda, colpa anche di una leggera influenza che lo ha debilitato nel corso della sessione.

Un problema che il campione del mondo di Moto2 ha spiegato così: “sono ancora influenzato, così alla fine ho deciso di fermarmi. Mi sento leggermente meglio, ma sono arrivato alla fine della giornata senza forze. Tutti i piloti Honda stanno soffrendo. Abbiamo bisogno che la moto curvi meglio e trovi maggiore stabilità in ingresso curva. C’è ancora molto lavoro da fare. Tutti i piloti Honda perdono molto nelle curve veloci. Era un qualcosa che mi attendevo data la conformazione del tracciato, ma non pensavo fosse così evidente. Non mi sento molto bene in sella alla moto, soprattutto a metà curva. Vedremo se nell’ultimo giorno di test potremo cambiare il set-up“.

