Sarà il suo primo anno in MotoGp e lo vivrà in sella alla moto campione del mondo, non poteva certamente chiedere di più Alex Marquez, campione del mondo in carica di Moto2.

Lo spagnolo tiene ben saldi i piedi per terra in vista di questo 2020, indicando nel corso della presentazione ufficiale dell Honda quello che sarà il suo obiettivo: “sono davvero entusiasta di essere qui, passare dalla Moto2 alla Honda è un vero piacere per me, farò del mio meglio. Il mio obiettivo per il 2020? Cercherò di essere il più competitivo possibile, giorno dopo giorno, per poi provare a diventare il rookie dell’anno ed essere il più competitivo possibile in sella a una MotoGP. Voglio capire le sensazioni, crescere progressivamente, lavorerò duro durante i test per arrivare pronto al primo GP in Qatar. Ogni giorno sarà un’occasione per migliorare la mia guida in MotoGP“.

