Situazione davvero difficile in casa Honda, le condizioni di Marc Marquez preoccupano non poco il team campione del mondo, apparso davvero in difficoltà nel corso della tre giorni di test a Sepang.

Yamaha e Suzuki volano, dunque il mese di tempo rimasto da qui al Gran Premio del Qatar sarà fondamentale per migliorare la RC213V che, senza il tocco magico del proprio campione, appare una moto normale al cospetto delle avversarie. A complicare il quadro ci si mettono anche le condizioni fisiche di Marquez, tutt’altro che al 100% della condizione dopo l’operazione alla spalla dello scorso novembre. Al fenomeno di Cervera mancano stabilità e fiducia, elementi chiave per far rendere al meglio questa Honda. Come se non bastasse, pare che Marquez possa finire nuovamente sotto i ferri nei prossimi giorni per stabilizzare ulteriormente la spalla: si tratterebbe di un colpo durissimo per la Honda, che dovrebbe fare a meno del proprio alfiere proprio nel periodo più delicato dell’anno.

