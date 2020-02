I primi due giorni dei test di Losail hanno dato feedback molto incoraggianti per la Yamaha. La scuderia di Iwata aveva mostrato grandi miglioramenti al termine della passata stagione, trend positivo che sembra confermato anche nella parte iniziale dell’annata 2020.

Maio Meregalli, team manager della scuderia, si è sbilanciato ai microfoni di Sky Sport parlando anche di Yamaha favorita: “un altro test positivo dopo quello della Malesia. Il circuito di Sepang è sempre stato favorevole per noi, quindi avevamo qualche dubbio. Invece qui ieri abbiamo iniziato sin da subito bene, tutti i nuovi particolari hanno dato buoni riscontri e questo è molto confortante. Abbiamo lavorato per anni per arrivare dove siamo in questo momento, sicuramente possiamo essere tra i favoriti. Abbiamo finito bene la scorsa stagione e abbiamo cominciato bene. Il nuovo motore e il nuovo telaio hanno dato buoni riscontri. Siamo più veloci. Forse non abbastanza, ma abbiamo migliorato in altre aree. In questo modo possiamo davvero pensare di avere un pacchetto competitivo. Valentino Rossi? Non smette mai di stupire e lo farà anche quest’anno“.

Valuta questo articolo