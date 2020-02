Si comincia finalmente a respirare aria di MotoGp: questa mattina la Honda ha svelato al mondo intero, da Giacarta, la sua nuova moto, che sarà guidata dai fratelli Marquez nella stagione 2020, ma sono tanti i piloti impegnati in eventi in giro per il mondo con i propri team.

Proprio nella città dell’Indonesia dove si è tenuta la presentazione della Honda si trovano anche Maverick Vinales e Valentino Rossi, che hanno partecipato a degli eventi Yamaha durante i quali non è mancato il divertimento. I due piloti ufficiali del team Yamaha, insieme al managing director Lin Jarvis, si sono infatti messi in gioco con una simpatica coreografia. Un balletto di Tik Tok, uno dei social più in voga del momento, soprattutto tra i più giovani, ma non solo.

Risate e un pizzico di… scoordinazione, per un divertimento assicurato!

