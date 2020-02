Giornata di presentazione oggi in casa Honda, il team campione del mondo ha presentato la moto 2020, che verrà affidata ai due fratelli Marquez.

Livrea solita per la RC213V, pronta a dare continuità ai successi ottenuti nella scorsa stagione da Marc Marquez, deciso ad andare a caccia del nono titolo iridato in carriera: “sono davvero contento di essere in Indonesia per questa presentazione, sappiamo che abbiamo tanti tifosi qui. Non vedo l’ora di iniziare con i test, sono molto motivato, lotteremo ancora una volta per vincere il titolo. Il 2020 sarà una stagione complicata, i nostri avversari stanno lavorando per migliorarsi, ma anche noi stiamo lavorando tanto con il team per conquistare di nuovo il Mondiale, questo è il nostro obiettivo. La stagione 2019 è stata molto buona, cercheremo di fare ancora meglio nel 2020, provando ad aumentare il nostro livello”.

Valuta questo articolo