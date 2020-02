I test di Losail hanno dato segnali positivi un po’ per tutti i top team che, in maniera minore o maggiore a seconda dei casi, hanno fatto dei passi in avanti concreti in vista della nuova stagione ormai alle porte. Da Marc Marquez però ci si aspettava qualcosa in più. Il pilota spagnolo non ha brillato nei primi due giorni di test, finendo anche a terra nella giornata di ieri.

Il team manager Pramac, Francesco Guidotti, ha spiegato che la presenza del fratello Alex possa essere fonte di distrazione per Marc Marquez: “parte da un livello abbastanza importante anche con la moto 2019, ha del margine. Le prove a lui probabilmente servono meno che ad altri, avendo vinto talmente tanto l’anno scorso con una relativa facilità. Magari avrà delle piste meno favorevoli, ma l’anno scorso ha vinto con un margine talmente ampio che penso possa ancora stare tranquillo. La presenza del fratello Alex? Può essere distratto da questo, ma quando si spegnerà il semaforo rosso penserà solo a vincere. Se ha questa distrazione significa che per tutto il resto è tranquillo, sportivamente spero che abbia problemi diversi“.

