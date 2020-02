La stagione 2020 di MotoGp è alle porte, tra meno di un mese i campioni della categoria regina si sfideranno sul circuito di Losail, in Qatar per la prima gara dell’anno. Intanto, in attesa di scoprire cosa accadrà in pista, piloti e addetti ai lavoro stanno intrattenendo tutti gli appassionati tra frecciatine, affondi ed interessanti dichiarazioni.

Oggi sono le affermazioni di Carmelo Ezpeleta, dopo il botta e risposta tra Lorenzo e Zarco, a lasciare di stucco. Il CEO della Dorna è tornato a parlare del caos creatosi nel 2015: “quel casino è stato risolto? No. E’ finito pubblicamente, ma non è finito realmente. Non sono nella testa di nessuno di loro, ma vedo durante le riunioni dei Gran Premi come stanno realmente le cose e non sono state risolte”, le parole a GpOne.

Ezpeleta si è poi focalizzato anche sul possibile ritiro di Valentino Rossi, ammettendo di avere rispetto per lui, di vederlo particolarmente in forma e di non volersi sbilanciare sul suo futuro ed un suo ruolo nel mondo della MotoGp.

