La MotoGp torna in scena con i test di Losail che vede impegnati tutti i protagonisti del Motomondiale, di ritorno dopo la pausa estiva. Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Dovizioso ha fatto il punto sulla situazione degli avversari, ad iniziare da Valentino Rossi che potrebbe essere al suo ultimo anno in MotoGp.

Dovizioso non ha dubbi in merito al futuro del ‘Dottore’: farà di tutto per continuare, specialmente se si sentirà ancora veloce. “Rossi farà di tutto per continuare a correre, logicamente deve essere veloce e si sta concentrando su questo. – ha spiegato Dovizioso – La Yamaha ha dimostrato nei test di essere veloce, forse più veloce dell’anno scorso. Tutte e quattro le Yamaha saranno competitive, quanto lo sarà Rossi non lo so e forse non lo sa nemmeno lui. È alla ricerca di quel poco di velocità in più che non ha avuto nel Mondiale 2019, se la dovesse ritrovare potrebbe anche giocarsela“.

In merito alla possibilità di fare coppia con Marquez nella stessa scuderia in futuro, Dovizioso ha spiegato: “non credo sia possibile, credo sia fantascienza, anche se mi piacerebbe tanto confrontarmi con un campione come lui, così come mi sarebbe piaciuto confrontarmi con un pilota fortissimo come Vinales. In questo momento sono concentrato totalmente sul fatto di prepararmi al meglio per giocarci il Mondiale“.

