“Sono contento per come è finita oggi, perché è stato il giorno migliore dei test: siamo riusciti a migliorare il feeling e il set-up che abbiamo scelto ci apre una porta per migliorare ancora un po’. Faremo questa prova nel weekend, ma stiamo parlando di rifiniture. Abbiamo fatto la simulazione di gara insieme io e Danilo. Non ho fatto tutta la distanza di gara come lui, ma a livello di gomme sì, perché sono partito con delle gomme usate. A livello di feedback è stato importante, perché girare dietro ad un altro pilota che ha il tuo passo ti permette di scoprire delle cose interessanti, che altrimenti vengono fuori solo in gara“, ha continuato a Motorsport il forlivese.

Il ducatista ha poi parlato dei rivali: “le due Yamaha Petronas, nella simulazione, hanno fatto un passo un po’ più veloce del nostro e questo conferma che le Yamaha sono particolarmente in forma. Partono favorite, ma noi non siamo lontani. Abbiamo lavorato forte e alla fine quello che conta è la simulazione e non i tempi sul giro. Prima di arrivare qui, avrei messo la firma per finire il test così. Marquez in pista con la moto 2019? Normalmente, quando fai prove di questo tipo, è perché quello che è arrivato non è a posto come avresti sperato, quindi fai delle prove per avere delle conferme, perché adesso si parte per la stagione e certe cose devono essere omologate. Da Marc bisogna sempre aspettarsi qualsiasi cosa, quindi ci sarà anche se non si è visto molto nei test“.