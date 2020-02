Il Coronavirus è ormai diventato una minaccia internazionale. Il virus che in questi giorni ha iniziato a circolare con insistenza anche in Italia, sta avendo una pesante incidenza sullo sport a diverse latitudini. Se nel nostro Paese infatti, diverse attività sportive sono state cancellate, nel resto del mondo si inizia a pensare a delle contromisure per prevenire la diffusione del virus attraverso le attività sportive che coinvogono migliaia di persone fra atleti, personale e tifosi.

Anche la MotoGp, attualmente impegnata in Qatar per i test di Losail, si interroga sul da farsi. Intervistato da Sky Sport, il Team Manager dell’Avintia, Ruben Xaus, ha fatto il punto della situazione nel paddock: “tra pochi minuti avremo un meeting importante con tutti i responsabili dei team, la situazione è complessa visto che siamo circa in 3000 a muoverci nel Paddock. Ipotesi di restare a Losail e non rientrare? E’ chiaro che oggi la situazione è compromessa, incontrollabile, è un paradosso. Dovremo adottare decisioni tutti insieme, metà paddock è spagnolo e metà italiano, avremmo problemi nell’uscire da casa, perciò i responsabili del Mondiale dovranno prendere decisioni molto delicate e importanti“.

