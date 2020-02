Non solo la Formula 1, anche la MotoGp deve fare i conti con il Coronavirus. Se la FIA ha già annunciato il rinvio del GP della Cina, la Dorna sta valutando cosa fare per quanto riguarda il GP della Thailandia, secondo appuntamento in calendario in programma nel weekend del 22 marzo.

Nel Paese sono stati registrati circa 50 contagi, per questo motivo Carmelo Ezpeleta ha inviato al Governo thailandese una richiesta di informazioni sulla diffusione del virus. Queste le parole dell’ad della Dorna ad AS: “andremo in Qatar in assoluta sicurezza e nei tempi previsti, perché abbiamo ricevuto rassicurazioni in merito. Ma per la Thailandia abbiamo chiesto informazioni al governo locale e stiamo attendendo una risposta. Sulla base di ciò che ci comunicheranno decideremo se andare o meno, perché per noi la sicurezza è sempre la priorità. Se non riusciremo ad essere lì a marzo, cercheremo un’altra data. Ci diranno qualcosa nei prossimi giorni, prima di andare in Qatar”.

