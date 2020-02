Il Gran Premio della Thailandia di MotoGp si svolgerà regolarmente nel week-end del 22 marzo, è questa la decisione comunicata oggi da governo thailandese, FIM, IRTA e Dorna Sports.

L’incubo Coronavirus, che sta mietendo migliaia di vittime in Asia, pare non si sia diffuso nel territorio thailandese, anzi la situazione pare sia sotto controllo dopo che il governo ha innalzato le misure di prevenzione. I pazienti infettati stanno ricevendo le cure del caso e, stando alle ricerche, sembra che la Thailandia abbia la percentuale più alta a livello mondiale di pazienti completamente guariti. Sulla base di questi elementi, FIM, Dorna ed IRTA hanno confermato lo svolgimento a Buriram del Gran Premio della Thailandia, in programma dal 20 al 22 marzo.

