Galileo, scende in pista su due ruote con Andrea Dovizioso per tutto il 2020, accompagnandolo nella sua corsa alla conquista del titolo per il Campionato del Mondo MotoGP 2020. Il brand Galileo comparirà, per tutta la stagione, sul casco del pilota.

Nato nel 1986 a Forlì, “Dovi” è uno dei principali protagonisti italiani dello sport a motore dell’ultimo decennio. Dopo Honda e Yamaha, nel 2013 approda alla Ducati. Sono gli anni in cui il bolide di Borgo Panigale torna protagonista nel massimo campionato a due ruote. Un team di prim’ordine e un vero talento, Dovizioso e la Ducati, si laureano vicecampioni del mondo 2017, 2018 e 2019. Storiche, in questi anni, le battaglie con Marc Marquez.

“Siamo entusiasti di essere sponsor di Dovizioso, un vero talento delle due ruote”, afferma Luca Bassani, marketing manager BBGR Italia. “Abbiamo scelto di associare il nostro brand a una personalità dello sport, apprezzata a livello mondiale come Andrea per le affinità che ci accomunano”, continua Bassani. “Un pilota italiano che guida una moto italiana e che è espressione di impegno, grinta, passione, precisione e competenza, un campione vincente anche grazie al sostegno di un team affiatato di professionisti. Perché lo spirito di squadra è il motore di ogni sfida, solo uniti si vince!”

Proprio da questa comunanza di valori nasce la partnership. Galileo, infatti, è un brand storico nel mondo dell’ottica con oltre 150 anni di esperienza; da sempre ha fatto della professionalità, della ricerca tecnologica e del legame con i Centri Ottici partner i suoi punti di forza. Durante questo lungo percorso ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali per i suoi design e tecnologie all’avanguardia, a prova di una propensione alla ricerca e all’innovazione.

Tenacia e duro lavoro sono dunque i valori che avvicinano Dovizioso e Galileo: bisogna spingere fino all’ultima curva, fino a quando non sventola la bandiera a scacchi. E dopo inizia un’altra avventura, nuovi obiettivi da raggiungere, con lo sguardo sempre rivolto al futuro!

La sponsorizzazione di Dovizioso è infatti il primo passo del piano di marketing 2020 firmato Galileo. Una leva strategica di grande impatto per potenziare l’awareness del brand tra i portatori di tutte le età, con l’intento di favorire il drive to store e supportare il business degli ottici. L’ampia risonanza della sua attività agonistica farà da volano a Galileo e ai Centri Ottici partner non solo attraverso il logo applicato sul casco per tutto il corso della stagione, ma anche tramite la creazione di contenuti digitali – quali foto, video, post o stories – pubblicati da Andrea sui propri profili social Instagram e Facebook con l’hashtag #lentidavistaGalileo e sul suo sito ufficiale.

La partnership con il Campione delle due ruote è stata realizzata grazie al supporto e alla consulenza di RTR Sports Marketing, da più di 25 anni agenzia leader nel settore delle sponsorizzazioni sportive.

Il circuito di Sepang in Malesia è stato teatro della prima uscita di Dovizioso dopo la firma con Galileo: il prossimo appuntamento è per la tre giorni di test prestagionali in Qatar, dal 22 al 24 febbraio. Non resta che seguire le prossime gare del Moto GP 2020 e tifare per lui.

Valuta questo articolo