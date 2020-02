Mondo del calcio a lutto per la morte di Luciano Gaucci. L’ex presidente del Perugia si è spento quest’oggi, ad 81 anni, a Santo Domingo, località sudamericana nella quale risiedeva da diversi anni. L’imprenditore, classe 1938, era stato vicepresidente della Roma con Viola, per poi guidare il Perugia per 13 anni da numero 1 in carica. Dal 2000 al 2004 è stato anche patron della Sambenedettese.

