Una serata da brividi allo Staples Center, con la commemorazione di Kobe Bryant da parte dei Lakers nella loro prima partita dopo la tragica morte del Black Mamba. Nonostante sia passata quasi una settimana, il dolore è ancora fortissimo per tutte le persone che amavano Kobe, grande stella NBA, campione in campo ma soprattutto fuori.

Il Black Mamba e la sua piccola Gigi, lasciano un vuoto incolmabile nella loro famiglia, che in questa settimana è stata inondata dall’affetto di tutto il mondo. Un dolore troppo forte, che ha spinto Vanessa Bryant ad una particolare richiesta ai Lakers.

“Abbiamo eventi contrattualmente obbligati che si stanno spostando. Vanessa ci ha contattato e ci ha detto: ‘la nostra famiglia vorrebbe gli oggetti là fuori’. Quindi catalogheremo ognuno di essi, magliette, lettere, peluche, giocattoli, cestini, li metteremo in contenitori appositamente realizzati e li spediremo alla famiglia“, ha spiegato Lee Zeidman, presidente dello Staples Center.

Inoltre Zeidman ha annunciato che, come accaduto a Manchester dopo l’attacco al concerto di Ariana Grande, tutti i fiori sparsi per la città e attorno allo Staple Center saranno sparsi attorno al palazzetto ed in tutta Los Angeles.

Valuta questo articolo