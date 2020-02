Cominciano ad emergere le prime notizie sulle indagini che le autorità di Los Angeles stanno svolgendo in seguito all’incidente costato la vita a Kobe Bryant, la figlia Gianna e ad altre sette persone, avvenuto lo scorso 26 gennaio sulle colline di Calabasas.

Il National Transportation Safety Board ha pubblicato un report di undici pagine, rivelando i primi riscontri relativi all’inchiesta partita ormai qualche giorno fa. Stando alle prime ricostruzioni, l’elicottero non si è schiantato per problemi meccanici: le autorità hanno escluso un eventuale guasto al motore, sottolineando inoltre come il velivolo non avesse problemi di stabilità, come dimostra l’assenza di segnalazioni da parte del pilota durante le sue conversazioni con le due torri di controllo. Agli inquirenti non tornano alcune cose relative alla manovra compiuta dal comandante dell’elicottero prima dello schianto, alcuni testimoni hanno parlato di una rapida risalita e poi di una vorticosa discesa, terminata con lo schianto sulle colline di Calabasas.

La dinamica dell’incidente sarà comunque difficile da accertare, considerando che il pannello di controllo del velivolo è andato completamente distrutto dopo l’incidente. Analizzando però le pale dell’elicottero, le autorità hanno convenuto che fossero in funzione al momento dell’impatto, dunque andrà chiarito anche questo punto nei prossimi mesi.

