E’ passata più di una settimana dalla tragica morte di Kobe Bryant, gli investigatori stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente dell’aereo sul quale il Black Mamba stava viaggiando con la figlia Gigi e altre 7 persone e si attende di sapere quando il mondo intero e soprattutto la famiglia, potranno dare l’ultimo saluto all’ex stella NBA e alla piccola Gigi.

Intanto arrivano richieste su richieste e, dopo la petizione per cambiare il logo NBA con l’immagine di Kobe Bryant, arriva anche un’idea speciale pensata e proposta da Sylvester Stallone.

Il famoso attore ha infatti chiesto di costruire una statua di Kobe Bryant da esporre accanto a quella di Rocky Balboa a Philadelphia. Seppur Kobe non abbia mai giocato nei Sixers, “è cresciuto a Philadelphia e ha studiato alla Lower Merion High School da adolescente”, ha affermato Stallone secondo quanto riportato da TMZ.

Kobe non ha ifatti mai nascosto il suo amore per la città dei Sixers, anche se ha sviluppato la sua carriera professionale a Los Angeles. Riuscirà Stallone ad ottenere ciò che tanto desidera per il Black Mamba?

