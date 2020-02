Si è tenuto oggi allo Staples Center di Los Angeles l’evento commemorativo di Kobe Bryant e della sua piccola Gigi. Un momento speciale, ricco di emozione e commozione. Proprio nella giornata in cui la moglie del Black Mamba e tutti i suoi amici hanno ricordato Kobe e sua figlia, rendendogli omaggio a quasi un mese dalla loro tragica scomparsa arriva un’importante notizia: Vanessa Bryant ha fatto causa all’azienda proprietaria dell’elicottero su cui viaggiavano figlia e marito.

Vanessa Bryant, nella causa contro l’Island Express Helicopters e Island Express Holding Corp, sostiene che Ara Zobayan non abbia avuto una buona condotta in volo, anzi che sia stato “negligente perché non ha usato le precauzioni richieste per pilotare un elicottero”. La moglie di Kobe e i suoi legali, dunque, ‘incolpano’ il pilota dell’elicottero della morte del Black Mamba, della piccola Gigi e degli altri passeggeri dell’elicottero.