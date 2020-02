Si è tenuto ieri sera l’evento commemorativo per Kobe Bryant e la sua piccola Gigi allo Staples Center di Los Angeles. In tantissimi hanno dato un ultimo speciale saluto al Black Mamba e a sua figlia. Tra coloro che sono saliti sul palco per un ultimo speciale racconto sull’ex stella NBA c’è stato anche Rob Pelinka, ex manager di Kobe e attuale general manager dei Los Angeles Lakers.

Pelinka ha raccontato gli ultimi sms scambiati col Black Mamba proprio mentre si trovava sull’elicottero, pochi istanti prima dello schianto. Uno scambio di messaggi davvero interessante, che mostra ancora una volta la grande anima di Kobe: “voleva aiutare un amico a ottenere un internship nel mondo del baseball“.

