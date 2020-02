Una divisa speciale, dai colori giallo e viola per omaggiare il ricordo di chi non c’è più. L’Olimpia Milano ha deciso di ricordare Kobe Bryant durante le Final 8 di Coppa Italia indossando le maglie create a posta per l’occasione da Giorgio Armani. Le divise verranno vendute successivamente all’asta e il ricavato sarà devoluto a ‘Mamba On Three‘, fondo benefico creato per sostenere le famiglie delle sette vittime della tragedia dello scorso 26 gennaio nella quale persero la vita Kobe Bryant e la figlia Gigi.

