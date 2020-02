I giorni passano, ma il dolore resta. Incancellabile. Vanessa Bryant non riesce a darsi pace dopo la morte di Kobe e della figlia Gigi, scomparsi insieme ad altre sette persone in seguito ad un incidente aereo lo scorso 26 gennaio.

Un dolore atroce che la moglie dell’ex stella dei Lakers continua a sentire forte dentro di sè, condividendolo con i propri followers sui social affinché appaia un pizzico più leggero: “sono stata riluttante ad esprimere a parole i miei sentimenti. Il mio cervello rifiuta di accettare che Kobe e Gigi se ne siano andati” le parole di Vanessa sui social. “Non posso elaborare entrambi contemporaneamente. È come se stessi cercando di elaborare la scomparsa di Kobe, ma il mio corpo rifiuta di accettare che la mia Gigi non tornerà più da me. Mi sembra sbagliato. Perché dovrei essere in grado di svegliarmi un altro giorno in cui la mia bambina non è in grado di avere questa opportunità?! Sto impazzendo. Aveva così tanta vita da vivere. Poi mi rendo conto che devo essere forte per le mie 3 figlie. Non sono con Kobe e Gigi ma per fortuna sono qui con Natalia, Bianka e Capri. So che ciò che sto provando è normale. Fa parte del processo di lutto. Volevo solo condividere il mio stato d’animo nel caso ci fosse qualcuno là fuori che abbia subito una perdita come questa. Dio, vorrei che fossero qui e questo fosse solo un incubo. Prego per tutte le vittime di questa orribile tragedia. Per favore, continuate a pregare per tutti“.

