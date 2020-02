La tragedia nella quale Kobe Bryant e sua figlia Gigi hanno perso la vita si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto comunicato dal dipartimento della contea di Los Angeles ha comunicato ad Alene Tchekmedyian e Paul Pringle del Los Angeles Times che alcune foto dell’incidente sarebbero state divulgate da alcuni agenti. Non si sa ancora se tali scatti siano stati dati ad alcuni agenti o effettivamente fotografati in prima persona. Brian Williams, direttore esecutivo della Commissione per il caso, ha affermato: “sono sicuro che il dipartimento prenderà la questione realmente sul serio“. Aperta un’indagine sull’accaduto.

