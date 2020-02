E’ passata più di una settimana ormai da quel tragico 26 gennaio, la domenica in cui perse la vita Kobe Bryant, insieme alla figlia Gigi e agli altri 7 passeggeri dell’elicottero sul quale viaggiava.

9 giorni di dolore, sofferenza e devastazione, per le famiglia delle persone scomparse e per tutti i fan del Black Mamba. Gli inquirenti stanno ancora indagando sulle cause dello schianto, dovuto probabilmente alla fitta nebbia, tra scoperte sconcertanti e aggiornamenti devastanti.

Intanto, però, dal Daily Mail arriva una notizia positiva per le famiglie delle vittime: i corpi potranno tornare a casa dai familiari. Non è ancora stato reso noto il giorno, nè se e quando sarà effettuato un rito funebre pubblico in grande stile che permetta ai fan di dare l’ultimo saluto all’ex stella NBA.

Valuta questo articolo