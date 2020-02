Finalmente la notizia è arrivata, il memoriale pubblico per ricordare Kobe Bryant e la figlia Gigi ha una data ben precisa: si terrà il prossimo 24/2 allo Staples Center.

Una giornata non casuale, che racchiude al suo interno i numeri sia del Black Mamba che della figlia, scomparsi tragicamente insieme ad altre sette persone in seguito ad un incidente aereo. A rivelare il giorno della commemorazione pubblica è il Los Angeles Times, che riporta anche le parole del sindaco della città Eric Garcetti: “il messaggio che mi piacerebbe dare è che non si tratta di un giocatore di pallacanestro ma di un padre, un leader, un filmmaker, un artista, un qualcuno che è stato molto più di quello che ci ha fatto vedere in campo. E poi vorrei che fosse un evento in cui dimostrare ancora una volta la nostra unità. Siamo una città di gente che crede nel prossimo, in qualcosa di più grande di noi stessi, per cui vogliamo fare di tutto per organizzare una cerimonia che sia pubblica, a cui tutti cioè possano partecipare“. Non è ancora dato sapere quando verrà svolta invece una cerimonia funebre privata, ciò che è certo è che il prossimo 24 febbraio, tutti i fan del Mamba potranno dare l’ultimo saluto al proprio campione e alla figlia Gigi.

