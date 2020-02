La città di Los Angeles non smette di ricordare Kobe Bryant, organizzando un nuovo evento che ha come protagonista la memoria del Mamba.

Alcuni cimeli appartenuti alla stella dei Lakers verranno messi all’asta nella città della California, per poi essere esposti dal 27 al 30 aprile a Beverly Hills prima di venire consegnati al compratore. Si tratta del calco delle sue mani nel cemento fatto nel momento della sua introduzione nella Hall of Fame del teatro cinese Grauman di Los Angeles, nonché di due magliette: una con il numero 8 indossata durante le Finals del 2000 e una con il 24 della stagione 2007.

All’asta verrà battuto anche un paio di scarpe di Kobe, autografate da lui e da tutti i suoi compagni con cui ha vinto due titoli NBA. Un’occasione da non perdere per i collezionisti che, sicuramente, faranno carte false per accaparrarsi i preziosi cimeli.

Valuta questo articolo