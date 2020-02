Lo scorso 31 agosto il 23enne francese Anthoine Hubert, ha perso la vita in circostanze tragiche. Durante la gara di Formula 2 a Spa, in Belgio, la vettura di Juan Manuel Correa lo ha centrato in pieno, causandone la morte. A distanza di mesi, la Federazione Internazionale dell’Automobile si è espressa in merito all’accaduto, definendo il tutto un tragico susseguirsi di eventi: “Nessuna causa specifica e guida corretta da parte dei piloti coinvolti”, l’abitacolo di Hubert è stato colpito “a seguito di una catena di eventi che ha provocato una sequenza di incidenti prolungata e complessa”. Questa la sintesi dei fatti eseguita dalla FIA, con i piloti che dunque vengono esentati da ogni colpa per quanto accaduto.

