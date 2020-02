Sconfiggere Novak Djokovic non è certo facile, ma per un top10 come Gael Monfils non dovrebbe essere impossibile. Invece sembra proprio che il gioco del francese non si incastri bene con quello del serbo, tanto da dare vita ad un testa a testa del tutto sbilanciato verso Nole. Oggi i due scenderanno in campo per le semifinali del torneo di Dubai, sarà il diciassettesimo incontro tra Monfils e Djokovic. Ebbene, le statistiche sinora sono schiaccianti con 16 vittorie in altrettanti match per Novak. Monfils, con il suo gioco eclettico, dovrà di certo inventarsi qualcosa di nuovo per tentare di dar fastidio al numero 1 al mondo, il suo ‘consueto’ gioco non ha mai fatto male a Djokovic, almeno questo dicono i dati statistici in merito al testa a testa tra i due…

