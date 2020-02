Roman Repilov ha conquistato l’oro nel singolo maschile ai Mondiali di Sochi. Il forte russo, costante nel corso delle due manche, ha battuto una battegliero Jonas Mueller, autore del miglior tempo nella seconda parte della gara. Trentadue millesimi hanno separato l’austriaco da un risultato che sarebbe stato clamoroso dopo una grande rimonta. Bronzo al compagno di squadra Wolfgang Kindl, staccato di due centesimi. È austriaco anche il grande deluso di giornata David Gleirscher: il campione olimpico, dopo una prima manche chiusa in testa, è letteralmente crollato non arrivando nemmeno al traguardo.

Il terzo giorno di gare sul budello russo è avaro di emozioni per i cugini Fischnaller che non portano a casa nessun punto. Kevin è ottavo a 423 millesimi, mentre Dominik si è fermato in decima piazza pagando a caro prezzo una run iniziale totalmente negativa. La manifestazione iridata si concluderà nel pomeriggio con la team relay programmata a partire dalle ore 15,50.

Ordine d’arrivo singolo maschile Mondiali Sochi (Rus):

1. REPILOV Roman RUS 1:43.099

2. MUELLER Jonas AUT +0.032

3. KINDL Wolfgang AUT +0.202

4. LUDWIG Johannes GER +0.226

5. APARJODS Kristers LET +0.283

8. FISCHNALLER Kevin ITA +0.423

10. FISCHNALLER Dominik ITA +0.485