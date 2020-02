Sono partiti con il botto per l’Italia i Mondiali di slittino pista artificiale. Nel primo giorno di gare sul budello di Sochi, il team azzurro è riuscito a portare a casa la bellezza di due medaglie, esattamente un argento ed un bronzo, grazie al duo Rieder/Kainzwaldner e al solito Dominik Fischnaller. La splendida mattinata si è aperta con l’argento conquistato nella sprint del doppio da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, i quali possono festeggiare dopo una stagione che li ha visti costantemente in crescita e salire sul podio già a Sigulda in Cdm nel medesimo format. Il risultato odierno ha un sapore davvero particolare per la coppia che aveva mostrato segnali incoraggianti sin dalle qualifiche: alla fine 45 millesimi li hanno separati da uno storico oro, finito alla coppia russa composta da Aleksander Denisev e Vladislav Antonov. Beffati invece i tedeschi Wendl/Arlt, fermatisi in terza posizione. Hanno partecipato alla finalissima anche altre due coppie azzurre, Rieder/Rastner e Nagler/Malleier, i quali non sono andati oltre rispettivamente la 11esima e 15esima posizione.

Grandi applausi se li merita anche Dominik Fischnaller, subito a medaglia nella sprint del singolo maschile: il 26 di Bressanone si è arreso solo al russo Roman Repilov, uscito vittorioso con un vantaggio di soli sei millesimi sull’austriaco David Gleirscher. Il bronzo odierno è per Fischnaller il coronamento di una Cdm condotta fino ad ora in maniera esemplare dove è ancora in lotta per il trionfo finale. Meno bene ha fatto il cugino Kevin, 12esimo a 0″267. Il dominio russo si è riproposto anche nel campo femminile con l’oro e l’argento finiti sul collo di Ekaterina Katnikova e Tatyana Ivanova. Verena Hofer si è fermata in 13esima posizione, mentre non ha avuto accesso alla finalissima Andrea Voetter.

Ordine d’arrivo sprint doppio Mondiali Sochi (Rus):

1. Denisev, Aleksandr/Antonov, Vladislav RUS 31.281

2. Rieder, Emanuel/Kainzwaldner, Simon ITA +0.045

3. Wendl, Tobias/Arlt, Tobias GER +0.081

11. Rieder, Ludwig/Rastner, Patrick ITA +0.608

15. Nagler, Ivan/Malleier, Fabian ITA +1.668

Ordine d’arrivo sprint singolo maschile Mondiali Sochi (Rus):

1. Repilov, Roman RUS 34.901

2. Gleirscher, David AUT +0.006

3. Fischnaller, Dominik ITA +0.058

Fischnaller, Kevin ITA +0.267

Ordine d’arrivo sprint femminile Mondiali Sochi (Rus):

1. Katnikova, Ekaterina RUS

2. Ivanova, Tatyana RUS

3. Cauce, Eliza LET



13. Hofer, Verena ITA

