Le qualifiche delle sprint hanno ufficialmente dato il via ai Mondiali di slittino pista artificiale, protagonisti quest’anno sul budello di Sochi. In casa Italia il grande favorito è Dominik Fischnaller, autore fino ad ora di una stagione di altissimo livello: nella prima fase il 26enne di Bressanone ha fatto registrare l’ottavo tempo utile per giocarsi una medaglia nella finalissima a partire dalle ore 15,20. Con lui ci sarà anche il cugino Kevin.

Saranno addirittura tre invece, gli equipaggi italiani nella prova decisiva del doppio: si tratta di Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier e Rieder/Rastener, con i primi che hanno fatto registrare il secondo miglior tempo nelle qualifiche dietro solo al forte duo tedesco composto da Toni Eggert e Sascha Benecken. Tra le donne non ce l’ha fatta Andrea Voetter, fuori dalle migliori 15: l’unica rappresentante italiana sarà la classe 2001 Verena Hofer. Quest’ultima sarà protagonista nell’atto finale alle ore 14,25, preceduta dalla sprint del doppio, prevista alle ore 13,30.

