Procede con conferme importanti il cammino dell’Italia ai Mondiali di pista lunga di Hamar, in Norvegia. Dopo due giornate di gare la meglio posizionata è, come da pronostico, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare): la 29enne romana viaggia in quinta posizione al momento nella classifica allround dopo il 10° posto odierno nei 500 metri, conclusi con il tempo di 39″30, e l’8° sui 3000, conclusi in 4’04″14. Domani, nei 1500 e nei 5000 metri la Lollo proverà a proseguire su questo trend per riuscire a centrare una top five importantissima, proprio come accaduto nel 2018. Un risultato che certificherebbe ancor di più la crescita della campionessa azzurra sulle distanze classiche.

Al maschile, dopo due gare disputate sulle quattro in programma, è invece 20° Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), non brillantissimo oggi con la 16ª piazza sui 500 in 37″20 e la 19ª sui 5000 in 6’37″19. Ventiquattresimo complessimo invece per ora nell’allround Davide Ghiotto (Fiamme Gialle): per lui un buon 14° posto nei 5000 metri con il tempo di 6’29″96 preceduto però dal 24° posto nei 500 (39″31), non di certo la sua specialità. Domani potrà dare invece il suo meglio nei 10.000, affiancati come da programma dai 1500.

Si chiudono infine al 23° posto i Mondiali Sprint di David Bosa (Fiamme Oro), unico atleta tricolore in gara: per lui 27° posto (35″89) nella prima sessione dei 500, quindi 23° (36″20) nella seconda. Nei 1000 invece 25ª posizione nella prima prova in 1’10″92, quindi 23ª nella seconda in 1’11″58. Niente top 20 ma prestazioni comunque da rimarcare per una rassegna iridata che il trentino non aveva preparato specificatamente e che si è trovato a disputare solo per l’assenza last minute di Mirko Giacomo Nenzi.

