Il format degli “azzurri” non tradisce le attese ai Mondiali di casa. Nella staffetta mista d’apertura del Mondiale di Anterselva, l’Italia agguanta la medaglia d’argento, al termine di una gara emozionante, che ancora una volta dimostra il grande livello raggiunto dagli azzurri del biathlon e la grande sicurezza del quartetto “storico”, che sfata il tabù: per la prima volta l’Italia vince una medaglia in un Mondiale sul territorio nazionale. La medaglia numero 28 per l’Italia ai Mondiali va a Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch, ed è la terza medaglia consecutiva tra Mondiali e Olimpiadi nello stesso format.

Le dichiarazioni degli azzurri:

Lisa Vittozzi: “siamo stati veramente forti, non abbiamo sbagliato quasi nulla. Per raggiungere un risultato così prestigioso serviva una gara perfetta contro nazioni tutte di altissimo livello. Sono orgogliosa di far parte di questa squadra“.

Dorothea Wierer: “non ho pensato alla medaglia, sono rimasta concentrata esclusivamente sulla mia gara. Sono super-contenta di come è andata. Avevo solo due ricariche a disposizione, la situazione era tutt’altro che facile. Nonostante questo sono riuscita a dare il cambio in seconda posizione contro una Tiril Eckhoff davvero forte sugli sci“.

Lukas Hofer: “siamo davanti ad un secondo posto fenomenale. Tutto è più bello per la presenza di questo pubblico in casa nostra. E’ tutto molto bello: conquistare una medaglia alla prima uscita è fantastico“.

Dominik Windisch: “il mio sorriso dice tutto. Nella mia frazione sono stato testa a testa con Boe, ma non ho pensato al risultato. Ero focalizzato esclusivamente su me stesso per fare il meglio possibile. Questo secondo posto è fenomenale, il risultato è di altissimo livello. Sembra di essere in un sogno se consideriamo di essere sulla pista di casa. Da giorni speravo di arrivare negli ultimi 100 metri festante davanti al nostro pubblico“.

