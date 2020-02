Niente da fare per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile, le azzurre non riescono a superare la Germania e dicono addio al sogno medaglia. Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo e Martina Alzini non riescono a replicare la prestazione di ieri, cedendo alle tedesche che piazzano uno stratosferico 4’11″039, relegando le azzurre a oltre sette secondi di svantaggio. Nonostante il risultato non soddisfacente, le azzurre meritano solo applausi per quanto ottenuto finora in questo Mondiale di ciclismo su pista.

