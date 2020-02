Filippo Ganna sogna l’oro nell’inseguimento ai Mondiali di ciclismo su pista 2020. Il ciclista azzurro va fortissimo nelle qualificazioni e strappa il promo posto in 4’01″934 che ritocca di sette decimi il record del mondo nella disciplina. In finale se la vedrà con lo statunitense Lambie. Tanta attesa anche per l’altro azzurro, Jonathan Milan che si giocherà il bronzo con il francese Ermenault.

