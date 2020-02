L’Italia brilla ai Mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Berlino, dopo il quinto posto di Martina Fidanza nello scratch, gli azzurri dell’inseguimento a squadre conquistano il pass per la finale, dove sfideranno l’Australia per il bronzo.

Impegnati nel secondo turno contro la Danimarca, il quartetto del ct Villa ferma il crono su un pazzesco 3’46”513, a tre decimi del nuovo record del mondo ancora della Danimarca: 3’46”203. Un tempo davvero sorprendente quello di Ganna, Lamon, Consonni e il debuttante Milan che abbassano di tre secondo il primato italiano.

