La sprint maschile dei Mondiali di Anterselva regala un risultato a sorpresa grazie alla grande performance del russo Alexander Loginov, che è perfetto al poligono e molto veloce sugli sci e , partito nelle retrovie, riesce a sbaragliare il campo e vincere la medaglia d’oro con il tempo di 22’48″1. Alle spalle del russo si piazza Quentin Fillon Maillet a certificare una grande prestazione della squadra francese. Fillon Maillet è staccato solo di 6″5 da Loginov, pur avendo commesso un errore al tiro. Medaglia di bronzo per Martin Fourcade, zero errori, e 19″5 di ritardo dal russo. Fuori dal podio i fratelli Boe, e quindi nessuna maedaglia per la Norvegia. Johannes Boe aveva impressionato con una partenza a razzo che ha pagato nell’ultimo giro, quando è rimasto a corto di energie.

Per l’Italia solo piazzamanti a causa dei troppi errori al tiro. Lukas Hofer ha sbagliato due volte ed ha chiuso 21esimo, mentre Dominik Windisch, con tre errori è finito oltre la quarantesima posizione. Buona la gara di Thomas Bormolini, un solo errore, 40esimo a meno di 2 minuti di ritardo dal vincitore. Fuori dai sessanta Daniele Cappellari. Domenica sono in programma i due inseguimenti: quello femminile alle 13 e quello maschile alle 15.15.

Ordine d’arrivo sprint maschile Mondiali Anterselva:

A. Loginov RUS 0 22’48″1 Q. Fillon Maillet FRA 1 +6″5 M. Fourcade FRA 0 +19″5 T. Boe NOR 0 +22″5 J.T. Boe NOR 1 +23″9 E. Jacquelin FRA 1 +29″8 A. Feiffer GER 0 +39″7 P. Horn GER 2 +44″4 F. Leitner AUT 0 +52″1 D. Pidruchnyi UKR 1 +56″4

21. L. Hofer ITA 2 +1’22″3

40. T. Bormolini ITA 1 +1’59″3

48. D. Windisch ITA 3 +2’10″9

73. D. Cappellari ITA 1 +3’06″3

