Ancora un oro, il terzo in otto giorni di gare ai Mondiali di Anterselva. La Norvegia continua a fare incetta di medaglie, questa volta grazie al quartetto tutto femminile composto da Solemdal, Trandrevold, Eckhoff e Roeiseland. Le scandinave hanno mostrato ancora una volta tutte le loro risorse, ma un plauso particolare va all’ultima frazionista, Marte Roeiseland, letteralmente spaziale. Oro nella sprint dello scorso 14 febbraio, Roeiseland ha portato la Norvegia dal terzo al primo posto soprattutto grazie ad una prova super nei due poligoni dove ha centrato tutti e dieci i bersagli confermando il suo grande stato di forma. L’argento è andato alla Germania, staccata di 10″7, mentre l’Ucraina può festeggiare il bronzo con otto ricariche e nessun giro di penalità.

Gara dal doppio volto invece in casa Italia: strepitosa nella prima metà, difficile nella seconda parte. Una rinata Lisa Vittozzi fa il vuoto all’inizio staccando la Russia di ben 24 secondi, poi entra in scena Wierer che incrementa il vantaggio in maniera importante: le due al poligono sembrano di un altro pianeta per velocità di tiro e precisione. Sanfilippo eredita una situazione ottima (un minuto il vantaggio sulla concorrenza), si difende bene nella prima serie ma nello shooting 6 tutto si complica e infatti scattano i due giri di penalità. Il ritardo si fa importante, poi Carrara fa quel che può per arrivare al traguardo: il decimo posto finale lascia un grande rammarico.

Ordine d’arrivo staffetta femminile Mondiali Anterselva (Ita):

1. NORVEGIA 1+9 1:07:05.7

2. GERMANIA 0+9 +10.7

3. UCRAINA 0+8 +18.4

4. REPUBBLICA CECA 0+10 +31.1

5. SVEZIA 1+11 +44.9

10. ITALIA (Vittozzi L./Wierer D./Sanfilippo F./Carrara M.) 3+12 +2:29.4