Marte Roeiseland e Johannes Boe hanno regalato il secondo oro alla Norvegia ai Mondiali di Anterselva. La coppia scandinava si è imposta nella staffetta mista singola nonostante un errore in più rispetto alla Germania, che ha conquistato l’argento con la coppia Preuss/Lesser. Se Roeiseland ha impostato al meglio la prova, un grande plauso va a Boe, un cecchino nella frazione finale dove ha centrato tutti i bersagli facendo la differenza. La medaglia di bronzo è andata alla Francia grazie ad Anais Bescond ed Emilie Jacqueline: con solo quattro errori, i due sono stati i migliori al poligono a pari merito con l’Austria.

Giornata non fortunata per l’Italia, la quale ha potuto contare sulla campionessa Dorothea Wierer e su Lukas Hofer: l’altoatesina ha patito fortemente il pettorale alto (il 13), che l’ha costretta a restare nel gruppo di centro senza grandi possibilità di sorpasso. I primi due poligoni non le hanno sorriso (cinque errori), poi Hofer ha tentato la rimonta riuscendo a risalire fino all’11’esimo posto. Una rimonta che Dorothea per poco non stava completando grazie anche ad una prova sugli sci superlativa: il sogno è però svanito nell’ultima serie di tiro della 29enne delle Fiamme Gialle costretta al giro di penalità. Il nono posto finale lascia un po’ di rammarico, ma nel weekend gli azzurri sono pronti a regalare nuove emozioni.

Ordine d’arrivo staffetta mista singola Mondiali Anterselva (Ita):

1. NORVEGIA 0+6 34:19.9

2. GERMANIA 0+5 +17.6

3. FRANCIA 0+4 +29.8

4. SVEZIA 0+7 +35.2

5. SVIZZERA 0+9 +40.6

6. AUSTRIA 0+4 +54.5

7. RUSSIA 0+6 +1:00.5

8. CANADA 0+7 +1:03.4

9. ITALIA (Wierer D./Hofer L.) 1+13 +1:15.3

10. UCRAINA 0+8 +1:27.2