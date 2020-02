Per la quarta volta in carriera, Martin Fourcade si laurea campione del mondo nell’individuale maschile.

Il francese vince la medaglia d’oro nel format a lui più congeniale ai Mondiali di biathlon 2020 in corso di svolgimento ad Anterselva, conquistando l’undicesimo titolo iridato individuale della carriera. L’errore commesso nell’ultima serie dal transalpino non basta a Johannes Boe per passare al comando, così il norvegese deve accontentarsi del secondo posto, come avvenuto anche nell’inseguimento. Terzo posto infine per Dominik Landertinger. Niente da fare per gli azzurri, con Lukas Hofer e Dominik Windisch relegati nelle retrovie a causa dei numerosi errori commessi al tiro.

