Si chiude con il bel 5° posto dell’azzurra Marta Maggetti (Fiamme Gialle), il Mondiale del windsurf olimpico classe RSX maschile e femminile a Sorrento (Victoria, Australia). Nella Medal Race, la surfista cagliaritana partiva dal 6° posto in generale ed è riuscita a rimontare una posizione con un 6° nella Medal che le ha consentito il sorpasso sull’israeliana Katy Spychakov (argento mondiale uscente). Marta conferma così il piazzamento ottenuto al Mondiale 2019 corso a Torbole sul lago di Garda, vinto dalla cinese Yunxiu Lu, assente qui per le precauzioni legate al Coronavirus.

Il Mondiale RSX di Sorrento 2020 si è corso in condizioni meteo variabili con prevalenza di giornate ventose intorno ai 20 nodi, con qualche parentesi di aria più leggera sotto ai 10 nodi, e quasi sempre con forte oscillazione e presenza di corrente sul campo di regata. Un campionato che sarà ricordato anche per la straordinaria doppietta dell’Olanda, che ha conquistato il titolo maschile con Kiran Badloe (bis del titolo 2019) e quello femminile con Lilian De Geus (che nel 2019 fu terza).

RSX FEMMINILE

Il 5° posto di Marta Maggetti (Fiamme Gialle) premia l’azzurra per un Mondiale di carattere: dopo un brutto avvio ha corso tutte prove di vertice a una cifra (24-7-3-4-3-4-14-4-7-5-11-26 di giornata e 6 nella Medal), mettendo in scia avversarie temibili. E’ una Maggetti ormai da top-5 stabile.

La giovane Giorgia Speciale chiude il Mondiale a modo suo, vincendo la prova del resto della flotta non in Medal, mandando agli archivi un 11° assoluto (15-11-12-24-18-12-4-13/RDG-28-6-9-18-11), e vincendo con distacco il Trofeo Under 21. Non si puo’ considerare un passo indietro rispetto al 6° del Mondiale 2019, alla luce delle condizioni “dure” delle regate in Australia.

Chiude al 24° Veronica Fanciulli (GS Aeronautica Militare) con un 5° nella prova finale (25-31-19-29-34-36-33-25-21-10-21-21-15), la “capitana” della squadra del windsurf azzurro è ampiamente nel primo terzo della classifica iridata, a completare il bilancio finale delle nostre tre atlete.

Il podio del Mondiale 2020 RSX Femminile vede dunque l’oro dell’olandese Lilian De Geus (18-3-1-6-5-3-2-6-1-7-6-1 e 4 nella Medal), l’argento a premiare una grande seconda parte di Mondiale della francese Charline Picon (oro di Rio 2016) sempre fortissima (6-4-18-13-23-9-1-1-6-1-4-2 e 2 nella Medal). Infine il bronzo che probabilmente vale la selezione per Tokyo 2020 all’israeliana Noy Drihan (appena 17ma a Torbole nel Mondiale 2019) (1-21-7-2-1-1-5-3-3-24-2-9 e 8 nella Medal).

WINDSURF RSX MASCHILE

Clamorosa la doppietta, primo e secondo posto, degli olandesi Kiran Badloe (2-1-2-2-1-1-1-11-1-4-13-3 e 5 nella Medal) e Dorian Van Rijsselberghe (18-1-4-2-2-3-25-3-5-14-1-2-2 e 1 nella Medal). Il primo era iridato in carica e si conferma nell’anno olimpico, ai danni del compagno di squadra fuoriclasse con due ori olimpici al collo (Londra 2012 e Rio 2016). Sul terzo gradino del podio ci arriva il francese Thomas Goyard grazie al secondo nella Medal.

Mattia Camboni (Fiamme Azzurre) puo’ recriminare per una giornata negativa che lo ha allontanato dall’altissima classifica, chiude 12° assoluto, corrispondente al 7° per nazione (4-4-5-16-8-19-29-14-15-1-5-21-15). Anche Daniele Benedetti (Fiamme Gialle), fa i conti con un finale negativo dopo aver condotto per due terzi un Mondiale ai vertici e chiude 16° (17-8-14-1-2-2-4-9-22-34-25-32-19).

Nella flotta Silver i due giovani atleti della squadra azzurra chiudono così: 41° Carlo Ciabatti (WC Cagliari) (20-31-13-26-16-25-1-3-3-14-10-3-17), 45° Nicolò Renna (CS Torbole) (21-26-19-21-20-29-2-1-1-18-24-24-23).

