Poco meno di un anno, tanto è trascorso da quando Claudia Lai ha ricevuto dai medici una delle notizie più tremende della sua vita.

La moglie di Nainggolan ha iniziato la sua battaglia contro il cancro con forza e determinazione, combattendo di giorno in giorno per difendere la propria esistenza. A distanza di dieci mesi, la dolce metà del centrocampista del Cagliari ha deciso di sfogarsi sui social: “sono passati esattamente 10 mesi da quel maledetto giorno. Quel fottuto giorno che ha stravolto la mia vita. Ho passato 10 mesi di merda a mascherare rabbia e dolore. Un dolore talmente grande che a parole non riuscirei mai a spiegare. Ho chiuso le emozioni in un cassetto, le lacrime in in fazzoletto e ho affrontato il tutto con il sorriso. Ma in realtà quel sorriso non mi appartiene. Ho mascherato bene tutto, dicono, (perciò se sorridi non stai male e non soffri) e tante persone si sono approfittate del mio modo di essere. È tutto vero, la malattia ti cambia, ti apre nuovi orizzonti, cambia il modo di guardare la vita, e tutto, anche le piccole cose diventato importanti. Grazie a chi in questi mesi mi ha supportato… Più forti di prima. I capelli crescono”.

