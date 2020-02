In conformità all’ordinanza della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020 che prevede la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione anche in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, fino al prossimo 1 marzo, informiamo che la Milano Boxing Night del prossimo 28 febbraio è annullata. La manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi che sarà comunicata appena possibile. I biglietti già venduti per il 28 febbraio, sono da considerarsi validi anche per la nuova data.

